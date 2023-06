19-jährige Flachgauerin obduziert: Polizei sucht nach einem zweiten Unfalllenker

Die junge Flachgauerin wurde von einem zweiten Auto überrollt - das ergaben die Obduktion und die Untersuchung durch einen Unfallsachverständigen. Nur wenige Minuten vor dem Unfall soll sie noch in einem Festzelt in der Nähe gesehen worden sein.

Eine 19-Jährige aus dem Flachgau besuchte am Freitagabend ein Fest in Mattsee. Um 0.45 Uhr wurde sie Opfer eines Unfalls auf der L101. Sie hatte sich dort auf der Fahrbahn befunden, als ein Auto sie erfasste.

Am Montag obduzierte die Gerichtsmedizin in Salzburg jene 19-Jährige, die am Wochenende Opfer eines tödlichen Unfalls wurde. Die junge Flachgauerin starb noch am Unfallort trotz Reanimationsversuchen der alarmierten Rettungskräfte.