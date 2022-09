Schlachthof Bergheim: Ein offenes Tor gibt den Brandermittlern Rätsel auf

Die Ursache des Großbrands im Schlachthof Bergheim an der Metzgerstraße in Salzburg ist noch ungeklärt. 400 Tonnen Fleisch müssen nach dem Feuer entsorgt werden. Die Ermittler haben viele Fragen. Wie etwa um ein in der Brandnacht offen stehendes Tor.

Einen Tag nach dem Großbrand in Bergheim steht die Brandursache noch nicht fest. "Derzeit ermitteln wir in alle Richtungen", sagt Walter Kittl, gerichtlich beeideter Brandsachverständiger. Weder ein technischer Defekt noch eine Brandstiftung schließen die Ermittler aus. "Das Tor zur Lagerhalle war in der Nacht auf Samstag unversperrt und stand offen." Der Wachdienst habe dies bei seinem Rundgang nicht versperrt, sagt Kittl. Das angrenzende Firmengelände sei zudem leicht zugänglich und nur durch einen Zaun von der Lagerhalle des Schlachthofs entfernt. ...