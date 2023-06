Video zeigt Wolf in der Twenger Au im Lungau

Das Tier wurde zwischen Mauterndorf und Tweng gesichtet.

Am vergangenen Wochenende gab es im Lungau eine Wolfssichtung. Wie die Lungauer Nachrichten berichten, sah am Samstag ein Autofahrer einen Wolf in der Twenger Au zwischen Mauterndorf und Tweng durch eine Wiese streifen. Der Einheimische fertigte mit seinem Handy ein Video von dem Tier an.

Mittlerweile habe das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie bestätigt, dass es sich bei dem Tier auf dem Video um einen Wolf handelt, sagt Hubert Stock, Wolfsbeauftragter des Landes Salzburg. Ob es sich bei ...