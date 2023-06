Auftakt zum Almsommer: Die Angst vorm Wolf im Land der Samsone

Der Almsommer hat offiziell begonnen: Touristiker werben mit Schmankerln, Sport und Naturgenuss. Doch unter Bauern ist die Vorfreude getrübt.

Notburga Löcker und Katharina Resch boten beim Handwerksmarkt nahe der Kößlbacher-Alm kunstvoll handbedruckte Geschirrtücher an.

Die Samsongruppe St. Margarethen war beim Almsommer-Auftakt am Aineck selbstverständlich auch dabei.

Für das Urlauberehepaar aus Koblenz ist die Welt hier im Lungau noch in Ordnung. Seit 30 Jahren machten sie hier Urlaub, sagen die beiden, meist im Winter, zuletzt auch im Sommer. Die Gegend sei traumhaft. "Und erst die Kaspressknödel und der Kaiserschmarrn in der Kößlbacher-Alm."

In Richtung Kößlbacher-Hütte am Aineck, hoch über St. Margarethen, sind am Sonntagvormittag anlässlich der Almsommer-Eröffnung Hunderte Urlauber und Einheimische unterwegs. Sehr schade sei es, dass sich auf dem Aineck noch immer kein Windrad ...