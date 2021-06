Viehauftrieb zur Vierkaseralm - auf dem Untersberg weiden jetzt wieder Kühe

Erstmals seit mehr als 50 Jahren weiden auf dem Untersberg auf Salzburger Seite wieder Kühe. Der Auftrieb zur Vierkaseralm war teils beschwerlich, ist aber erfolgreich verlaufen - das sind die Bilder.

Der junge Weißbacherbauer Sebastian Feldbacher aus Großgmain hatte die Idee gehabt, auf der Vierkaseralm wieder Vieh im Sommer weiden zu lassen. Ende der 1960er-Jahre waren seine Großeltern die bislang letzten Landwirte, die Rinder auf den Salzburger Hausberg getrieben hatten. Auf der bayerischen Seite, nämlich auf der Zehnkaseralm, wird Vieh regelmäßig im Sommer gehalten.

Die Vorarbeitern für das neue Almprojekt begannen bereits im Vorjahr, im heurigen Jahr musste der teils sehr steile und enge Anstieg zur Vierkaseralm erst einmal wieder rindertauglich gemacht werden. Am vergangenen Wochenende war es dann soweit: Sebastian Feldbacher brachte in Begleitung mehrerer Freunde fünf junge Rinder sicher ans Ziel. Dort dürfen die fünf mit GPS-Sendern ausgestatteten Kühe in einem 45 Hektar großen Gelände auf dem Untersbergplateau grasen.