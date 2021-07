Vier Verletzte bei Großbrand einer Almhütte in Kaprun

Die Fürthermoaralm in Kaprun geriet am Freitagabend in Vollbrand - vier Personen wurden dabei verletzt.

Am Freitagabend kam es auf einer Seehöhe von 1825 Meter zu einem Brand in der Fürthermoaralm im Gemeindegebiet von Kaprun. Der Brand wurde laut Angaben der Polizei von Mitarbeitern und dem Altbauern gegen 22 Uhr gemeldet. Aufgrund der Größe des Brandes wurde von der Feuerwehr Kaprun unmittelbar nach dem Eintreffen Alarmstufe 4 ausgelöst. Ein Vollbrand des Objektes konnte nicht mehr verhindert werden. Im Zuge der Löschversuche der Beschäftigten sowie des Altbauern wurden eine Person schwer und drei Personen leicht verletzt. Ein Feuerwehrmann wurde mittleren Grades verletzt. Die Verletzten wurden nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Tauernklinikum Zell am See gebracht. Laut Auskunft des Bezirksfeuerwehrkommandanten werden die Löscharbeiten noch bis Samstagvormittag andauern. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind noch unbekannt, berichtete die Polizei.