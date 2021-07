Von Liverpool bis Villarreal - Fußball-Weltelite im Pinzgau

Der Champions-League-Sieger 2019 mit Starcoach Jürgen Klopp ist aktuell wieder in Saalfelden. Europa-League-Sieger Villarreal kommt nach Mittersill. Und Ajax Amsterdam residiert in Bramberg.

Die fußballerische Promi-Dichte ist dieser Tage und in den kommenden Wochen enorm. In ausgesuchten Hotels der Region und auf den umliegenden Fußballplätzen sind Top-Mannschaften aus den besten Ligen der Welt zu Gast.

Seit Montag weilt der große FC Liverpool, wie schon kurzfristig im August des Vorjahres, im Brandlhof Saalfelden. Und zwar so gut wie abgeschottet von der Öffentlichkeit, trainiert wird am hoteleigenen Platz. Auch ein kleines Turnier mit Beteiligung von Wacker Innsbruck und dem VfB Stuttgart soll am ...