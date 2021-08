Waldrappe fliegen diese Woche von Seekirchen nach Italien

In Seekirchen werden die geschützten Vögel für die große Reise trainiert. Wenn es die Wetterverhältnisse zulassen, soll die große Reise in die Toskana am Mittwoch oder am Donnerstag starten.

Seit dem Frühjahr werden jene 28 Waldrappe, die im April im Tierpark in Rosegg in Kärnten geschlüpft sind, in Seekirchen aufgezogen. Am Hof von Paul Ackerl in Gezing wurden die Jungtiere von ihren Ziehmüttern Helena Wehner und Katharina Huchler früh mit dem Lärm von Ultraleicht-Fliegern vertraut gemacht, wie Veronika Boschitz vom Waldrapp-Team erzählt: "Denn die Flieger sind relativ laut; wir spielen ihnen das Fluggeräusch aber schon als Küken über das Handy vor. Und später wird das Gerät vor die Voliere ...