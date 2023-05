Wanderer sichteten einen Bären im Pinzgau

Das Tier konnte aus rund 80 bis 100 Metern Entfernung in Fusch an der Glocknerstraße beobachtet werden. Die beiden Wanderer meldeten die Sichtung der Polizei, diese informierte am Montag die Bezirkshauptmannschaft darüber.

BILD: SN/SPRENGER Symbolbild.

Das Land Salzburg teilte am Montagnachmittag mit, dass zwei Wanderer am Sonntag im Bereich von Bad Fusch auf rund 1700 Metern Seehöhe einen Bären gesichtet haben. Die beiden Wanderer hätten einen Abstand von rund 80 bis 100 Metern gehabt. Sie meldeten die Sichtung der Polizei. Ist es der Bär aus dem Glemmtal? Die Beamten meldeten das Ganze am Montag der Bezirkshauptmannschaft. Experten schließen nicht aus, dass es sich bei dem Tier um jenen Bären handelt, dessen Spuren vor einer Woche im Glemmtal (Saalbach-Hinterglemm) entdeckt wurden.