"Wegen" oder "mit" Covid im Spital: Bald wird unterschieden

Mit der Omikron-Welle werden viele coronapositive Patienten erwartet, die aus anderen Gründen im Spital sind. Bisher gab es Unschärfen.

In Salzburg wird der erste Patient, der sich mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert hat, auf einer Intensivstation behandelt. Es handle sich um einen 69-jährigen Mann, der nicht mit einer Impfung gegen einen schweren Krankheitsverlauf geschützt war, sagt Uta Hoppe vom Salzburger Uniklinikum. "Noch ist es nicht so, dass man sagen kann, man könne diese Krankheit so einfach durchlaufen lassen", sagt die Medizinerin.

Klar ist aber auch, dass die nun dominante Variante deutlich weniger schwere Verläufe hervorruft, gleichzeitig ...