Ein Alkolenker geriet mit dem Auto in den Gegenverkehr. Ein Mann starb. Ein anderer Unfalllenker fuhr im Rausch den Freund heim. Zwei Prozesse.

1,2 Promille: Diesen Wert zeigte der Alkotest des Oberösterreichers am Morgen des 3. März an. Kurz zuvor hatte der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren und war auf die andere Fahrbahn gekommen. Sieben bis acht Biere und "ein paar Schnäpse" habe er am Abend zuvor getrunken, sagte der 47-Jährige beinahe drei Monate später, am Dienstag vor dem Strafgericht in Salzburg.

Der Mann musste im Gerichtssaal auf dem Sessel des Angeklagten Platz nehmen. Der Vorwurf: grob fahrlässige Tötung ...