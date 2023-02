Wie barrierefrei ist Salzburg? Rundgang durch die Altstadt zeigt Hindernisse auf

Wie barrierefrei ist Salzburg? Ein kleiner Rundgang mit Monika Schmerold offenbart nach wie vor große Defizite in der Landeshauptstadt.

In der Judengasse in Salzburgs Altstadt herrscht Hochbetrieb. Hier wird in eine neue Straßenoberfläche gestaltet. Die Stadt verwendet wie bei der Erneuerung der Getreidegasse eine Granitplatten-Pflasterung.

Monika Schmerold, die im Alltag auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen ist, zeigt sich alles andere als erfreut: "Für Menschen im Rollstuhl oder auch Familien mit Kinderwagen sind die Fugen dieser Steine nicht ideal. Es ist sehr holprig." Schmerold ist Obfrau des Vereins Knackpunkt, der sich für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen ...