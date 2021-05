Wie die Pandemie den Radverkehr in Salzburg verändern könnte

Viele Großstädte haben im vergangenen Jahr zusätzliche Radwege ausgewiesen. Die Folge: Durch eine bessere Infrastruktur stieg auch die Zahl der Radfahrer. In Salzburg ist man davon noch weit entfernt.

Etwa 20 Prozent der Wege werden in Salzburg mit dem Rad zurückgelegt. So war das zumindest vor der Pandemie. Martin Loidl geht davon aus, dass es in Zukunft noch mehr sein werden. Er ist Geoinformatiker an der Universität Salzburg und forscht seit Jahren zum Mobilitätsverhalten. "Die Gewinner des vergangenen Jahres sind das Auto und das Fahrrad", sagt Loidl. Allein im Auto zu sitzen oder mit dem Rad an der frischen Luft zu fahren schien für viele attraktiver zu sein, als ...