Wintersportler auf Abwegen - was kostet ein Rettungseinsatz?

Trotz Lawinenwarnstufe 4 von 5 rücken Salzburgs Bergretter täglich zu Einsätzen aus, um im freien Gelände Menschen zu bergen. Ein Vertreter der Versicherungsbranche warnt vor Fahrlässigkeit.

Am Mittwochnachmittag mussten auf der Schmittenhöhe in Zell am See neuerlich Bergretter zu einem gefährlichen Einsatz ausrücken. Neun Variantenfahrer waren abseits der gesicherten Pisten stecken geblieben.

Zwölf Bergretter holten die Skisportler aus dem Graben - es herrschte Lawinenwarnstufe 4 von 5. Am Sonntag mussten die Zeller bereits mehrere Snowboarder bergen. Am Samstag war ein verschütteter Tourengeher zu bergen.