"Wir lassen uns das von Rom nicht gefallen": Auch Salzburger Pfarrer segnen weiterhin homosexuelle Paare

Trotz des Verbots aus Rom segnen Pfarrer weiter homosexuelle Paare. Auch Salzburger Geistliche schließen sich dem Protest an.

Christian Schreilechner ist enttäuscht. "Der Vatikan hat das Verbot pauschal von oben herab formuliert", sagt der Pfarrer aus Zell am See. "Es widerspricht dem Tun Jesu'." Damit spricht der Pinzgauer Pfarrer genau das aus, was viele Geistliche in den vergangenen zwei Wochen bereits so oder ähnlich formulierten. Innerhalb der katholischen Kirche bildete sich eine Welle des Widerstands, nachdem der Vatikan verkündet hatte, dass homosexuelle Paare keinen Segen erhalten sollten.

Das Verbot ging aus einer formellen Antwort der Kongregation ...