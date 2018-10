Wo ist der Grünstreifen hin?

Ferdinand Salzmann (Grüne) wirft Erich Rohrmoser (SPÖ) eine eigenmächtige Planierung beim Friedhof vor. Der Bürgermeister ist erbost. Er ortet einen "tiefen" Angriff im Wahlkampf.

Entlang der schmalen Gasse zwischen den beiden Friedhofsbereichen gab es bislang einen Grünstreifen mit Laubbäumen und Ruhebänken. Dieser wurde nun entfernt. Mobilitätsstadtrat Ferdinand Salzmann übt scharfe Kritik: "In einer Nacht- und Nebelaktion ließ Bürgermeister Rohrmoser den Grünstreifen, die Bäume und die Ruhebänke schleifen. Die Aktion wurde eigenmächtig ohne Einbeziehung der Gemeindevertretung oder des Mobilitätsausschusses durchgeführt. Dem Bürgermeister fehlt es an Verständnis für Grün- und Ruhebereiche im Saalfeldener Stadtzentrum."

Rohrmoser ist sauer: "Das ist keine gute Politik, solche Vorwürfe stimmen mich nachdenklich. Es wird in die tiefste Wahl-Schublade gegriffen." Es gehe in der Politik nun mal auch um Entscheidungen. Die Niveau-Angleichung und Asphaltierung habe er dem Wirtschaftshof in Auftrag gegeben, weil es an der Stelle immer wieder Probleme mit der Sicherheit zwischen Fußgängern und Autofahrern gegeben habe. "Es entsteht ein Fußwegstreifen. Hier sind sehr viele Leute unterwegs, auch viele Kinder." Angedacht seien mobile Bepflanzungen, Bankerl könnten auf dem Grünstreifen gegenüber Platz finden. Auch die Ausweisung als Begegnungszone sei möglich, genauso wie eine Einbahn-Regelung. Rohrmoser: "Es wird noch beobachtet, wie sich der Verkehrsfluss entwickelt."