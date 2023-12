Woher der Adventkranz kommt

In Salzburg hat sich am ersten Adventsonntag zudem der Brauch des Bratwurstsonntags durchgesetzt.

Der evangelisch-lutherische Theologe Johann Hinrich Wichern gilt als Erfinder des Adventkranz. Er ließ 1839 in einer Hamburger Erziehungsanstalt einen Reifen mit roten Kerzen für die Wochentage und weißen Kerzen für die Sonntage aufhängen. Die Kerzen sollten auf das Licht hinweisen, das Christus in die Welt bringt. Das Beispiel fand schnell Nachahmung. In Berliner Waisenhäusern wurde der Reifen ab 1850 mit Reisig geschmückt. Um 1900 entwickelte der Katholik Georg Rietschel in Berlin einen Adventkranz mit vier Kerzen für die vier Adventsonntage. Der Reisigkranz mit vier Kerzen und Bändern setzte sich weitgehend durch. Der evangelische Adventkranz hat heute noch 28 Kerzen.

In Salzburg wird am ersten Adventsonntag gerne Bratwurst gegessen. Der Brauch stammt aus Oberösterreich. Vieh, für das Bauern zu wenig Futter für den Winter hatten, kam zu Beginn des Advent als Bratwurst auf den Teller.