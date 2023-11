Bibelsprüche verkürzten die Wartezeit

Der erste gedruckte Adventkalender war eine Weihnachtsuhr.

Ob Spielzeug, Müesli oder Kosmetika: Heute gibt es zu nahezu jedem Produkt einen Adventkalender. Wer sich aber auf die Suche nach den Anfängen des Adventkalenders begeben will, der wird im Salzburger Weihnachtsmuseum fündig. Dort ist etwa die "Weihnachtsuhr für Kinder" aus dem Jahr 1902 ausgestellt (im Bild unten). Dabei handelt es sich um das bislang älteste bekannte Exemplar eines gedruckten Adventkalenders. Das Hinzählen auf Weihnachten beginnt bei 13 Uhr (also am 13. Dezember), bei jeder Ziffer steht ein Bibelspruch, den Kinder auswendig lernen sollten.

1920 brachte der Münchner Verleger Gerhard Lang einen Türchen-Adventkalender heraus. Er startete am Nikolaustag. Hinter den Türchen verbergen sich Engelchen mit Spielsachen, der Nikolaus und das Christkind.

Auch viele Firmen sprangen auf das Thema auf. Etwa Eduscho. Das Unternehmen brachte 1935 eine Adventuhr heraus - mit 24 Engel-Rundbildern über Kindern in einem verschneiten Wald.