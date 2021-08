Wohnung gekündigt, um im Camper zu leben: Der Traum vom Leben unterwegs

Sie haben ihre Wohnungen gekündigt, um im Camper zu leben. Warum sich Juliette, Marlen und Severin für ein Leben auf vier Rädern entschieden haben.

Wenn Juliette Schönsee ihr Zuhause aufräumt, dann ist das schnell erledigt. Ihr Zuhause, das ist seit eineinhalb Jahren ein silbernes Wohnmobil. Juliette nennt es auch "ihre fahrbare Einzimmerwohnung." Aufräumen dauert auf den wenigen Quadratmetern nicht lange. "Auf der anderen Seite liegt aber auch immer etwas rum", sagt sie lachend.

Juliette hat im März vergangenen Jahres ihre Wohnung in Heidelberg gekündigt und ist in ihr Wohnmobil gezogen. Ihr Ziel: unabhängig von einem festen Wohnsitz zu sein und so lange ...