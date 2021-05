Zeitgleich mit Öffnungen: Neue Teststation in der Salzburger Altstadt öffnet am Mittwoch

Die Stadt weitet laut den Angaben des Bürgermeisters das Kontingent um bis zu 6300 Tests pro Woche aus.

Mit den Öffnungen von Gastronomie, Sportstätten und weiteren Bereichen am Mittwoch bereitet sich die Stadt Salzburg auf einen "Testansturm" vor. Die Infrastruktur in der Altstadt wird ausgeweitet. Am Mozartplatz 5-7 werden ab Mittwochvormittag in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr, die 65 Einsatzkräfte zur Verfügung stellt, beaufsichtigte Corona-Selbsttests angeboten, teilte die Stadt am Dienstag mit. "Das ist eine echte Kapazitätserweiterung für die Menschen in dieser Stadt. Mit diesen zusätzlichen Angeboten erweitern wir das mögliche Kontingent um knapp 6300 wöchentliche Testslots. Die neuen Selbstteststraßen im Süden und in der Altstadt geben den Menschen die Möglichkeit, sich ohne viel Aufwand rasch und spontan testen zu lassen", hieß es von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP).

Ergebnis ist 48 Stunden gültig

Die Anmeldung erfolgt unter www.salzburg-testet.at sowie telefonisch über die Gesundheitsberatung unter der Nummer 1450. Neben einer digitalen Anmeldebestätigung über einen QR-Code am Smartphone sind ein Lichtbildausweis und die E-Card notwendig. Das Ergebnis kommt 15 bis 30 Minuten nach dem Test via SMS und E-Mail. Es ist gemäß den Vorgaben der Bundesregierung 48 Stunden gültig.

Die Teststation Altstadt ist von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr geöffnet, an Samstagen von 9 bis 17 Uhr. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich in den Einrichtungen Salzburg Süd (Hellbrunner Straße 11a), Messezentrum (Halle 1) sowie im Kongresshaus auf das Coronavirus testen zu lassen.