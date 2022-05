Zeitreise: Als das Kavalierhaus Kleßheim noch ein Luxushotel war

Ein neues Buch über das Kavalierhaus Kleßheim verzaubert mit Anekdoten aus der Zeit, als das historische Gebäude noch ein Luxushotel war.

Harald Neumayr ist viel rumgekommen. Immerhin hatte er als Vize-Generaldirektor maßgeblichen Anteil an der Salzburger Hotelgruppe K+K Hotels. Diese verfügte bis zum Verkauf der Firma über Boutiquehotels in den besten Lagen von Wien, Budapest, Prag, Bukarest, München, Paris, London und Barcelona. Der Kern dieses Unternehmens war aber eine Art Herrenhaus in Wals-Siezenheim: das Kavalierhaus Kleßheim, dessen wechselvolle Geschichte Neumayr nun in Buchform verewigte. Er kannte das Haus in- und auswendig, in dem er in leitender Position von 1975 bis 1986 ...