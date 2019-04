Zu viel Liebe auf dem Makartsteg: Magistrat ließ Schlösser abzwicken

Die Liebesschlösser auf dem Makartsteg müssen nicht unbedingt "ewig" halten. Die Stadt Salzburg hat einige Schlösser abgezwickt. Der Grund: Das Geländer könnte sich verziehen.

Der Salzburger Makartsteg ist seit Jahren ein Ort und Treffpunkt der Liebe, besser gesagt der Liebesbezeugung, wenn man die Tausenden Liebesschlösser an den Gittern sieht.

Das Problem dabei: Es werden immer mehr und das sorgt bei den Mitarbeitern des städtischen Brücken- und Straßenamts in regelmäßigen Abständen für Sorgesfalten - und sie greifen zum Bolzenschneider, so wie am Montag geschehen, und kappen kübelweise Liebesschlösser ab.

Man dulde die Liebesschlösser, aber wenn es zu viele würden, müsse man handeln, erklärte Lukas Egger von der Magistratsdirektion. Es bestehe keine Einsturzgefahr für den Steg, vielmehr sei man um die Sicherheit der Gitter am Geländer besorgt. Diese könnten sich bei einer Überbelastung verziehen und ein Sicherheitsrisiko schaffen. Die Auswahl der abgezwickten Liebesschlösser geschehe jedoch zufällig, die Schlösser werden in der Folge entsorgt.

Quelle: SN