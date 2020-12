Zwei Schwestern setzen ihre Gegner blitzschnell Matt

Miriam und Magdalena Mörwald aus Obertrum zählen zu den besten Schachspielerinnen Österreichs. Ihr Hobby liegt im Trend - wegen einer Serie auf Netflix.

Mindestens an drei Tagen in der Woche trainiert Magdalena Mörwald Schach. Ihre erstes Brett bekam sie mit sechs Jahren. Ein Jahr später trat sie auf der Schach-Weltmeisterschaft für Österreich an. Als Mitglied des U18-Kaders, zählt Magdalena zu den besten Nachwuchs-Spielern in Österreich. Das Ziel der 17-Jährigen? "Ins Nationalteam kommen und für Olympia antreten."

Ihre Stärke ist Blitzschach. Die schnelle Variante des Turnierschachs dauert statt vier bis fünf Stunden, nur fünf bis zehn Minuten. Beim Blitzschach komme es vor ...