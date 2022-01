400 Jahre Universität Salzburg: Die Papstkrone hat viel Ruhm gebracht

Bildung ist ein so hohes Privileg, dass Salzburg dafür einst Kaiser und Papst gebraucht hat.

In Salzburg eine Universität zu gründen war ein weltbewegendes Ereignis: Kaiser wie Papst mussten zustimmen. Nach glücklosen Versuchen in 15. und 16. Jahrhundert gelang es zwei Erzbischöfen, das doppelte Privileg zu erringen: Paris Lodron setzte durch, was sein Vorgänger Markus Sittikus mit Verhandlungen und der Gründung des Akademischen Gymnasiums begonnen hatte. Das von Kaiser Ferdinand II. und Papst Urban VII. zuerkannte Recht für hohe Bildung wird an jenen zwei teils vergoldeten Silberszeptern sichtbar, die heute noch bei Sponsionen und Promotionen ...