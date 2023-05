Freunde, Weggefährten und Fans haben am Mittwoch in Salzburg die Möglichkeit, sich von der verstorbenen Kinolegende Helmut Berger zu verabschieden.

Abschied von Helmut Berger am Mittwoch in Salzburg

Zwischen 12 und 16 Uhr kann die Öffentlichkeit in der Trauerhalle Jung dem Schauspieler die letzte Ehre erweisen. Helmut Berger war am vergangenen Donnerstag im Alter von 78 Jahren in Salzburg verstorben. Zudem wurde ein Online-Kondolenzbuch freigeschaltet. Die Urnenbeisetzung soll dann im engsten Kreis stattfinden. (S E R V I C E - https://jung.gemeinsam-trauern.net)