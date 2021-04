Bauwerk soll Eiche in Salzburger Welterbezone umwachsen - Wiener Stararchitekten warten auf grünes Licht

Coop Himmelb(l)au arbeiten an einer "Gebäudeskulptur" für den Salzburger Arenbergpark. Am Zug sind nun die Hüter der Altstadt.

Eine alte Eiche dominiert den Bauplatz für den geplanten Zubau zum Schloss Arenberg. Mit diesem mächtigen Baum im Park müssen sich die Wiener Stararchitekten Coop Himmel(b)lau messen. Ihre Antwort ist eine "Gebäudeskulptur" rund um den Baum, wie in der Visualisierung zu sehen ist.

Bauherrin ist die Salzburg-Stiftung der American Austrian Foundation. Sie will ihr medizinisches Ausbildungszentrum erweitern, da eigenen Angaben nach die räumlichen Kapazitäten im Schloss Arenberg ausgeschöpft sind. Die Schlosseigentümer verfolgen die Pläne seit Längerem, im vorigen Herbst nahmen sie nach einer covidbedingten Pause einen neuen Anlauf. Die Sachverständigenkommission für die Altstadterhaltung (SVK) hatte Abänderungen des ersten Entwurfs gefordert, das Projekt war dem Vernehmen nach zu groß dimensioniert.

Die überarbeiteten Pläne wurden am Montag erneut in der SVK beraten. Wolf Prix, der 78-jährige Leiter und Mitbegründer von Coop Himmelb(l)au, wollte dazu vorläufig nur so viel sagen: "Es war eine positive Diskussion, aber Entscheidung ist keine gefallen. Wir warten auf eine positive Beurteilung unseres Projekts durch die Sachverständigenkommission für die Altstadterhaltung." Erst dann könne weitergearbeitet werden.

Wolfgang Aulitzky, der langjährige Vorstand der Salzburg-Stiftung der American Austrian Foundation, sagte, inoffizielle und offizielle Sitzungen mit der SVK habe es in den letzten Jahren schon viele gegeben. Wolf Prix habe sich enorm engagiert. "Wir wollten die Quadratur des Kreises, den Baum im Park erhalten und gleichzeitig die Ausbaumöglichkeiten sichern." Wolfgang Aulitzky zeigt sich überzeugt, dass das Bauwerk von Coop Himmelb(l)au für die Welterbe- und Festspielstadt Salzburg eine Bereicherung wäre.

Das grüne Licht der Altstadthüter ist deswegen notwendig, weil Schloss Arenberg und Park in der Altstadtschutz- und Welterbezone liegen. Das Projekt "Arenberg Center" der Salzburg-Stiftung ist erst in der Beratungsphase, es läuft noch kein offizielles Behördenverfahren. Ohne die Zustimmung der SVK im Vorfeld ist aber eine Genehmigung nicht realistisch. Das wissen die Bauherren.

Bei der umstrittenen Bebauung des Rehrlplatzes in unmittelbarer Nachbarschaft gaben die Sachverständigen für die Altstadterhaltung aber auch ihre Zustimmung. Die Kommission war damals allerdings anders besetzt als heute. Neue Vorsitzende ist die Halleiner Architektin Eva Habersatter-Lindner. Vorgabe für den Neubau im Arenbergpark war angeblich, dass sich das Gebäude neben dem im 19. Jahrhundert neu errichteten Schloss "ducken müsse".

Der Bauplatz selbst ist auch geschichtsträchtiger Boden. Hier war einst ein römischer Friedhof, direkt neben der Römerstraße am Fuß des Kapuzinerbergs. Die Ausgrabungen waren Anfang des 19. Jahrhunderts eine Attraktion: Kunstgärtner Josef Rosenegger, Besitzer des Guts Bürglstein (heute Arenberg), hatte das Gräberfeld entdeckt und die Funde geschickt vermarktet. Rosenegger verwandelte seinen Besitz in ein beliebtes Ausflugsziel.

Im Bauwerk rund um die Eiche sollen zusätzliche Hörsäle und Zimmer für Seminarteilnehmer untergebracht werden. Auch ein Würth-Kunstkabinett ist geplant. Mit Skulpturen aus der Sammlung Würth wird der Park seit Jahren bespielt. Dahinter steht der Unternehmer und Kunstmäzen Reinhold Würth. Der gebürtige Deutsche hat einen Zweitwohnsitz in Salzburg und ist mittlerweile auch österreichischer Staatsbürger.

Absegnen müssen das Projekt aber neben den Altstadthütern auch die Welterbe-Verantwortlichen. ICOMOS-Beauftragter für Salzburg ist seit vergangenem Sommer Hannes Toifel, er war zuvor für Hallstatt zuständig. Er sei beim Projekt im Arenbergpark noch nicht auf dem Laufenden, sagt der Denkmalpflege-Experte, müsse sich auch alles erst vor Ort anschauen. Sein Wunsch an die Bauherren sei, schon bei der Projektentwicklung eingebunden zu werden. "Ansonsten müssen wir immer im Nachhinein beurteilen, ob etwas bewilligungsfähig ist."