Chansons d'amour in Gastein

Als Charles Aznavour im Monte Carlo der Alpen zu Gast war.

Die traurige Nachricht vom Tod des französischen Sängers Charles Aznavour weckt in Bad Gastein Erinnerungen an eine glanzvolle Zeit, als in den Achtzigerjahren Weltstars im Weltkurort aus und ein gingen.

Der - letztlich wirtschaftlich gescheiterte - Unternehmer Reinhardt Stefan Tomek ließ sich damals als Retter von Gastein und des Grand Hotel de l'Europe feiern. Er brachte Stars wie Liza Minnelli, Shirley Bassey und Peter Ustinov ins "Monte Carlo der Alpen", hatte eine ganz persönliche Beziehung zu Charles Aznavour und hat die besten Erinnerungen an ihn. Er habe den französischen Künstler in Monaco (also im echten Monte Carlo) kennengelernt. Der 40. Geburtstag Tomeks am 2. September 1985 war Anlass genug, den Star, der dieses Wort übrigens überhaupt nicht mochte, kurz zuvor einfliegen zu lassen. "Vom Flughafen München nach Gastein. Und den Hubschrauber haben wir genutzt, um zum Skifahren auf den Gletscher zu fliegen. Charles und seine damalige amerikanische Frau sind zehn Tage im Europe geblieben."