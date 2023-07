Das Sacher und die Apropos-Straßenzeitung begingen einen "Perspektivenwechsel"

Im Wintergarten vom Hotel Sacher fand kürzlich die Vernissage von "Perspektivenwechsel" statt. Die Ausstellung rückt die Apropos-Verkäufer und Verkäuferinnen mit ihren Geschichten in den Fokus.

Stellvertretend für 19 Lehrlinge eröffneten Esther Krautner und Emma Nowak das Lehrlingsprojekt der Auszubildenden im dritten Lehrjahr des Hotel Sacher. Mit der Ausstellung setzten sie dieses Jahr einen sozialen Schwerpunkt und holten dafür die Salzburger Apropos-Verkäuferinnen und Verkäufer vor den Vorhang.



Ausdrucksstarke schwarz-weiß Portraitaufnahmen kombiniert mit schriftlichen Portraits zieren dabei die Wände und einen Gitteraufbau des Sacher Wintergartens und vereinen zwei Welten, die von Apropos und die des 5 Sterne Hotels. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, eine Straßenzeitung in einem Luxushotel vorzufinden", erklärte Chefredakteurin von Apropos Michaela Gründler in ihrer Ansprache. Was die beiden eine, sei vielleicht die "gemeinsame Schwellenangst". Auf der einen Seite die Scheu, mit den Verkäuferinnen und Verkäufern der Straßenzeitung zu sprechen und andererseits die, in das Sacher zu gehen. Esther Krautner und Emma Nowak, die das diesjährige Lehrlingsprojekt leiteten, sind von den Geschichten sehr berührt. Esther spreche häufiger auf ihrem Arbeitsweg mit den ihr begegnenden Apropos-Mitarbeitenden. Bald sei die Idee geboren worden, die Geschichten dieser innerhalb einer Lesung und Ausstellung zu präsentieren.



Die meisten Portraits wurden von den Apropos-Mitarbeitenden geschrieben, andere von Dolmetschern. Begleitet wurde der Abend mit Lesungen der Straßenzeitungsverkäufer und - verkäuferinnen.



Die Ausstellung ist noch bis einschließlich Samstag, 15. Juli, zu sehen.