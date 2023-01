Der Bildhauer Josef Zenzmaier ist gestorben

Salzburg verliert einen gestaltungskräftigen Künstler und einen Motor des Zeitgenössischen.

Der Künstler Josef Zenzmaier ist am Wochenende gestorben. Dies bestätigte sein Sohn Stefan am Sonntagabend den SN. Am 5. März hätte der in Kuchl lebende Bildhauer 90. Geburtstag gefeiert.

Mit Josef Zenzmaier verliert Salzburg einen wirkmächtigen Künstler. Er war zudem Motor für zeitgenössische Kunst im Tennengau, indem er die Obmannschaft des 1970 gegründeten Tennengauer Kunstkreises übernommen hat. Unter anderem als Professor an der Sommerakademie für Bildende Kunst hat er viele Jahre seine Erfahrung weiter gegeben.

Vor allem seine Bronzen und Marmorskulpturen sind Fixpunkte in Stadt und Land - wie die Bronze-Portale am Haus für Mozart, der "Paracelsus" bei der PMU, der "Virgil" im Bildungshaus oder das Mädchen vor dem Keltenmuseum in Hallein. Für Kuchl hat er den Marktbrunnen und die Altarmensa in der Krypta geschaffen. Eines seiner jüngsten Werke steht beim Bergbau- und Gotikmuseum Leogang: Der Annenbrunnen wurde 2022 aufgestellt.