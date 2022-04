Die Kirche mit Klo und 110 andere Orte: Neuer Reiseführer führt zu unbekannten Plätzen im Pinzgau

Zu weltbekannten und unbekannten Plätzen im Pinzgau führt ein neuer Reiseführer aus der Reihe "111 Orte, die man gesehen haben muss".

Die Krimmler Wasserfälle kennt jeder, das Ranggeln auf dem Hundstoa ist immaterielles Welterbe der UNESCO, das Bergbaumuseum in Leogang international angesehen und die Gedenkstätte in Kaprun erinnert an die schlimmste Katastrophe in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese vier und andere bekannte Plätze fehlen in dem Buch "111 Orte im Pinzgau, die man gesehen haben muss " nicht. Im Kölner Emons-Verlag sind schon zahlreiche Bände in dieser Serie erschienen, unter anderem über die Stadt Salzburg.

Das Buch führt ...