Die talentierte Miss Sophie stellt aus

Sophie Aichner malt, singt und spielt Klavier. Als jüngstes Mitglied im Artforum Salzburg eröffnet sie dort demnächst ihre erste Soloausstellung.

Wenn die 14-jährige Sophie Aichner am 19. Mai ihre erste Soloausstellung in der Galerie Artforum eröffnet, dann sorgt sie am Klavier auch gleich selbst für einen Teil der musikalischen Begleitung bei der Vernissage. "Die Sophie ist ein künstlerisches Multitalent", sagt Künstlerin Sabine Nessling. Sie hat die junge Salzburgerin unter ihre Fittiche genommen und unterrichtet sie seit vier Jahren in ihrem Atelier in St. Pantaleon in den Techniken der Malerei. "Sie lernt unglaublich schnell, merkt sich alles und ist auch in der ...