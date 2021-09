Die Universität Mozarteum bekommt ihren Neubau im Salzburger Kurgarten

Die attraktive Freifläche neben dem Paracelsusbad im Salzburger Kurgarten wird verbaut. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat grünes Licht für die Finanzierung der Erweiterungspläne der Kunstuniversität gegeben.

Das Mozarteum wird an einem der attraktivsten Standorte der Rechten Altstadt in Salzburg bauen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sicherte den Löwenanteil der Finanzierung in Höhe von 13,6 Millionen Euro für das 20-Millionen-Euro Projekt zu. "Das Mozarteum Salzburg hat in den vergangenen Jahren stetig an Studierendenzahlen hinzugewonnen. Parallel dazu hat sich die Universität auch in den internationalen Rankings verbessern können. Jetzt ist es an der Zeit, dass auch die räumlichen Gegebenheiten an dieses Wachstum angepasst werden", ließ Faßmann durch einen Sprecher ...