Dudeln und Jodeln wird jetzt erforscht

Über Töne aus einem Sack und Melodien auf "ui-di-dö-ha-da" gibt es neue Erkenntnisse.

Die Sackpfeifer haben seit jeher in Salzburg musiziert. Zwar ist kein altes, original hiesiges Instrument erhalten, schon gar keine passenden Noten. Trotzdem werden jetzt einige Nachweise gelüftet, dass das vermeintlich typisch schottische Instrument im alpinen bäuerlichen Milieu mindestens so beliebt gewesen ist wie bei Hof. Dass in traditionsbewusste Volksmusik auch der munter schnarrende Singsang von Sackpfeifen gehört, legt der auf Dudelsack und Drehleier spezialisierte Salzburger Musiker Michael Vereno in einem exzellenten Aufsatz dar, der soeben publiziert worden ist.

