Ehrengrab für Hans Schmid um 30 Jahre verlängert

Nur die Bürgerliste stimmte im Kulturausschuss dagegen.

Nach der jüngsten Debatte um die nationalsozialistische Vergangenheit des Salzburger Komponisten Hans Schmid stimmten ÖVP, SPÖ und Freiheitliche im Kulturausschuss am Donnerstag dafür, das Ehrengrab Schmids auf dem Salzburger Kommunalfriedhof um weitere 30 Jahre zu verlängern. Nur die Bürgerliste stimmte dagegen.

Man sei der Argumentation der Historiker aus dem Stadtarchiv gefolgt, sagt Gemeinderat Wolfgang Gallei (SPÖ). "Für uns zählt die Expertenmeinung." Laut den Ausführungen der Historiker gebe es keinerlei neue Hinweise auf Verstrickungen Schmids in nationalsozialistische Machenschaften.

Der Komponist des Rainermarschs hatte am 1. Mai 1938 eine jener NSDAP-Mitgliedsnummern erhalten, die für Personen reserviert gewesen sein sollen, die sich von Juni 1933 bis März 1938 illegal für die damals in Österreich verbotene NSDAP eingesetzt hatten. Auf diese Art seien Prominente als NSDAP-Aushängeschilder benutzt worden, heißt es in einer Ressortstellungnahme. Im Fall von Hans Schmid habe, wie auch bei einigen anderen Salzburger "Parteigenossen" mit niedrigen Mitgliedsnummern, ein politisches Engagement für die NSDAP in der Verbotszeit bisher nicht nachgewiesen werden können.

Die Bürgerliste übt scharfe Kritik an der Verlängerung. Wenn jemand bereits vor 1938 der NSDAP angehört habe und somit ein illegaler Nazi gewesen sei, sei diese Person aus Sicht der Bürgerliste per se für eine Ehrung, welcher Art auch immer, ausgeschlossen, sagt Klubobfrau Ingeborg Haller. Die Verlängerung untergrabe die bisherigen Bemühungen der Stadt um die Aufarbeitung der NS-Geschichte.

Hans Schmid war während des Ersten Weltkriegs Leiter der Regimentsmusik an der russischen bzw. italienischen Front. 1915 entstand in Galizien (heute Ukraine) der Rainermarsch, der als inoffizielle Salzburger Landeshymne gilt.

KZ-Verband sammelt Spenden für Grab einer ermordeten Sinti-Familie

Nach dem Beschluss im Kulturausschuss meldeten sich am Donnerstag in einer Aussendung der KZ-Verband und der Bund sozialdemokratischer

Freiheitskämpfer zu Wort. Sie kündigen eine Spendenaktion für die Erhaltung

eines Familiengrabes am Kommunalfriedhofs an, in dem Mitglieder einer Sinti-

Familie aus Salzburg begraben sind. Die Familie sei bis 1943 im "Zigeunerlager" Maxglan interniert gewesen. Ein großer Teil der Familie sei nach Auflösung des Lagers in Auschwitz ermordet worden. Eine in Wien lebende Angehörige der Familie hatte im November in einem Schreiben um Hilfe gebeten. Sie könne auf Dauer die Grabstätte ihrer Verwandten nicht mehr finanzieren. In der Aussendung heißt es: "Wenn die Stadt Salzburg per Mehrheitsbeschluss das Grab eines NSDAP-Parteigängers finanziert, dann finanziert die demokratische Zivilgesellschaft

das Grab der Opfer."

Quelle: SN