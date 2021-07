Friedrich Danielis gestorben: Ein Maler des Schwerelosen

Der vielseitige Künstler Friedrich Danielis (1944-2021) hat mit Farben komponiert.

Kurz bevor in Salzburg seine Ausstellung eröffnet wird, hat der Künstler Friedrich Danielis am Wochenende den Durchgang in die ewige Stille angetreten. "Bewegte Stille/Passing Through" lautet der Titel für jene Fotografien des Parks von Leopoldskron aus 1961 und 1962, die anlässlich einer Ausstellung ab 6. August auch in einem Buch publiziert werden.

Der dazu von Friedrich Danielis verfasste Essay bezeugt dessen besonderen Feinsinn. "Die Götter, heißt es, wohnen auf dieser Erde, wann und wo es ihnen gefällt. Ihre ...