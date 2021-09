Ideen schmieden auf der Pernerinsel: In Hallein haben alle Recht

Die Schmiede auf der Pernerinsel bietet wieder Platz für Ideenfindungen und Gespräche. Ihr Motto "WAR" ist weniger kriegerisch, als es klingt.

Um die Frage, wer das letzte Wort hat, darum geht es bei der Schmiede Hallein meist nicht. In den fast zwanzig Jahren seit seiner Gründung hat das Produzentenfestival auf der Pernerinsel seinen Teilnehmern wohl noch nie allzu strenge Vorgaben gemacht. "Die Schmiede ist ja in erster Linie ein Raum", sagt der Co-Initiator Rüdiger Wassibauer. "Dann kommen die Leute dazu, die diesen Raum nutzen wollen". Und in zehn Tagen, in denen Elektroniker und bildende Künstler, Designer, Musiker und Kreative anderer Sparten ...