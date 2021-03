Ins Mozarteum wird ein Durchblick gerissen

Der Mitteltrakt des Mozarteums in Salzburg wird abgetragen. Dafür wird bis 2022 ein Glas-Beton-Bau den Blick zum Basteigarten freilegen.

Der Bagger packt an jener Stelle zu, wo man früher mit Blick auf die Vitrine mit Lachsbrötchen und Mozartkugeln gewartet hat, um am Pausenbuffet ein Tässchen Mokka mit frischem Schlag zu ordern. Dem entzückenden Foyer, wie es der Münchner Architekt Richard Berndl 1913 entworfen hatte, wird jetzt der Garaus gemacht. Der Mitteltrakt des Salzburger Mozarteums ist bereits vertikal von den Gebäudeteilen rechts und links quasi abgeschnitten, das Mobiliar des früheren Pausenraums ist verwahrt. So konnte es am Montag stauben und ...