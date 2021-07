Kathi Hofer im Halleiner Kunstraum pro arte: Was Stifte von Arbeit und Isolation erzählen

In den Corona-Lockdowns konzentrierte sich Kathi Hofer auf Perspektiven, die sie nun in Hallein zeigt.

Das Notebook ist zugeklappt, auch der Bleistift verharrt in Warteposition. Mit dem Handy in der einen Hand hat Kathi Hofer ihre Hand fotografiert, die den Stift hielt. Wieder und wieder, wie in einem fotografischen Tagebuch. Dieses Ritual sei auch ein Weg gewesen, sich im vergangenen Jahr unter plötzlich veränderten Arbeitsbedingungen immer wieder zu fokussieren und der eigenen Arbeit zu vergewissern, erzählt die Salzburger Künstlerin, die in Berlin und Wien lebt. In der Halleiner Galerie pro arte zeigt sie nun zwölf ...