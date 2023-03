Künstler Volker Uiberreither ist gestorben

Salzburg verliert einen feinsinnigen, fleißigen und engagierten Künstler und Grafiker.

Seine Bilder strahlen farbenfroh lichte Leichtigkeit aus, zugleich sind sie präzise durchdacht. Für diese Paarung von Inspiration und Pragmatismus stand der Salzburger Künstler Volker Uiberreither, der am Mittwoch, 15. März, 84-jährig im Spital gestorben ist. Volker Uiberreither schuf Aquarelle, Acrylgemälde und Ölkreidezeichnungen ebenso wie Gebrauchsgrafik und Einrichtungsdesign. Seinen großen Idealismus für Kunst und Design bewies er in vielen Jahren als Präsident der Berufsvereinigung bildender Künstler in der Berchtoldvilla.

Volker Uiberreither wurde am 8. März 1939 in Salzburg geboren. ...