Landestheater: Premiere von "Geschichten aus dem Wiener Wald"

Als eine Frau Glück, Liebe und Kind verloren hat, packt sie ein Fleischhauer er, um sie zu trösten.

Bevor die junge Mutter an Verzweiflung zerbricht, verwandelt sie die in ihr brodelnde Zerstörung in Rage. Sie bäumt sich auf und springt die alte Großmutter an, die soeben ihr Kind hat verrecken lassen. Die an diesem Abend treffliche Schauspielerin Nikola Rudle entfesselt aus dieser Marianne, die glücklose Heldin in Ödön von Horvaths "Geschichten aus dem Wiener Wald", die Aggression einer gekränkten Löwin. Da packt sie von hinten der Fleischhauer Oskar und bändigt diese Rasende. Nach seiner Beteuerung "Ich hab dir mal gesagt, Marianne, du wirst meiner Liebe nicht entgehen", gibt sie nach. Ihr zuerst tränenlos trauriges Gesicht wird nass. Er wirft sie wie einen Mehlsack über seine Schulter und schleppt sie von der Bühne - angeblich bald danach vor den Traualtar.