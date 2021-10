Michèle Pagel wird ausgezeichnet, weil sie einen Pfau doppelt vergittert

"Crrreature Of Habit" heißt das Kunstwerk, für das die Erzdiözese Salzburg den Kardinal-König-Kunstpreis verleiht.

Der Pfau könnte sich im Gefängnis fühlen: Er sitzt auf einer Stange und hat vor sich eine für ihn überlebensgroße Gittertür. Da er aber in die entgegengesetzte Richtung schaut, bräuchte ihn dieses Gitter nicht weiter ärgern. Aber die Künstlerin Michèle Pagel hat hinter ihn einen Spiegel so montiert, dass der Pfau sich darin samt Gitter sehen müsste. Hat der Titel des Kunstwerks "Crrreature Of Habit" so viele r, um damit einen Verzweiflungslaut des hinterrücks doppelt vergitterten Vogels zu imitieren? Auch ...