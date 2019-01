Mozartwoche 2019: Wenn Mozart als Kind nur Mozart gehört hätte

Im neuen Konzept haben auch Lisa Eckharts sarkastische Blicke auf den Geniekult Platz.

Und zu welcher Sorte Mozart-Verehrer gehören Sie? Zu den Connaisseuren oder zu den Aficionados? Für die Frage, was die beiden Typen unterscheidet, hat Lisa Eckhart eine bestechend klare Antwort parat: Während die Aficionados sich durch unbedingte Hingabe, aber nicht unbedingt durch beeindruckendes Wissen auszeichnen, ist der Connaisseur das genaue Gegenteil: Kunst braucht seiner Meinung nach nicht genossen werden. Hauptsache sie wird besprochen. Er sei, erläutert Lisa Eckhart am späten Freitagabend in der Salzburger ARGEkultur, also ein naher Verwandter der Wein-Experten, die sich bei Verkostungen sich nicht am Geschmack berauschen, sondern am Gespräch darüber, und deshalb jede Kostprobe gleich mit spitzen Lippen ins Degustationsküberl spucken.

Eine spitze Zunge ist hingegen Eckharts wichtigstes Arbeitswerkzeug: In der jüngeren heimischen Kabarettszene wartet sie mit den geschliffensten Formulierungen und den unverblümtesten Diagnosen auf. Statt mit Tagespolitik befasst sie sich in ihren Programmen aber lieber mit Klassikern oder ewigen Themen. Wenn sie also vom neuen Mozartwochen-Intendanten Rolando Villazón gebeten wird, einen satirisch-analytischen Blick auf das Genie und seine Verehrung zu werfen, bekommt auch die Mozartgemeinde Einiges zu hören.

Auch bei ihrem Mozartwochen-Gastspiel setzt Eckhart, diesmal im strengen schwarzen Gehrock, auf den Charme der Überheblichkeit. Mit ironischem Näseln in der Stimme - ein weiteres Markenzeichen - macht sie ans Mozart-Werk. Ihre Partner an den drei Abenden bei der Mozartwoche sind die Musiker der Florian Willeitner String Experience. Doch während das Trio den Mythos Mozart in humorigen Kompositionen wie "Fifty Shades of Amadé" umkreist, macht sich Eckhart ernsthaft Sorgen: Zum Beispiel um werdende Mütter, die bereits ihre Embryonen mittels eingeführtem "Babypod" mit Mozartklängen beschallen wollen. Wozu der Aufwand? Ist Mozart etwa deshalb zum Genie gereift, weil er schon als Kind so viel Mozart hörte?

Eine Leidenschaft verbindet auch die Wortspielerin mit dem Komponisten: Intellektuelle Ausführungen und Fäkalsprache sind bei ihr kein Widerspruch. "Jetzt derfst aufhean!", mahnt eine Mozart-Verehrerin im Publikum, als Eckhart im zweiten Teil etwas übers Ziel hinausschießt und ausführliche Theorien darüber entwickelt, warum Wolfgang Amadé einen berühmt-berüchtigten sechsstimmigen Kanon 1782 "Leck mich im Arsch" betitelte, und warum im heutigen Sprachgebrauch das "im" meist durch ein "am" ersetzt wird.

Trotzdem: Gegen Eckharts geballten Wortwitz können auch die drei Musiker der String Experience nicht leicht anspielen. Ob man ihn ungefiltert genießt oder lieber darüber diskutiert, hängt vielleicht davon ab, ob man sich zu den Connaisseuren oder den Aficionados zählt.