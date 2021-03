Musikum Pinzgau: Musizieren als Balsam für die Seele

Seit den Semesterferien ist an den Musikum-Standorten wieder Präsenzunterricht möglich. Dem Corona-Blues wird musikalisch die Stirn geboten. Die PN überzeugten sich in Saalfelden, wie es gelingt, mit Musik Lebensfreude zu verbreiten.

Was macht dir hier am meisten Spaß? "Immer etwas Neues zu lernen, so coole Lieder und immer mehr höhere Töne zu spielen." Das fällt Christina Niedermoser (7) aus Leogang sofort ein - verziert mit einem Lächeln im Gesicht. Sie begeistert sich für die Querflöte, wird im Musikum Saalfelden unterrichtet. Ebenso der sechsjährige Saalfeldener Felix Schwabl, der in einem anderen Raum eifrig Trompete übt.

Es sind Szenen wie diese, bei denen Gerhard Schmiderer das Herz aufgeht. Er ist Sprecher ...