Neue CD aus Salzburg: Der Erzengel greift ein

Joseph Haydns unbekanntes Oratorium "Il Ritorno di Tobia" in einer Aufnahme mit dem Mozarteumorchester unter Ivor Bolton.

Was für eine Geschichte von alttestamentarischer Wucht: Tobit, ein Greis von gut 110 Jahren, bestattet tote Israeliten, was die Assyrer in Ninive derart gegen ihn aufbringt, dass sie ihn blind machen. Seinem Sohn Tobias, der zwischenzeitlich die Geschäfte seines Vaters erledigt und auswärts allerlei Abenteuer zu bestehen hat, ehe er Sara, die von Dämonen heimgesuchte Braut, zur Frau nehmen kann, obliegt es, den Vater zu heilen. Zu Hilfe kommt ihm und der rechtgläubigen Familie der Erzengel Raffael in Gestalt seines ...