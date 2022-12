Neues Digitalmuseum in den Kavernen im Mönchsberg

90 Laserprojektoren, 48-K-Bilder und Augmented Reality sollen die Kavernen im Mönchsberg dauerhaft zum Digitalmuseum machen.

Im März hat die G27-Immo GmbH die Kavernen um mehr als zehn Millionen Euro gekauft. Nach der Investition weiterer rund vier Millionen Euro eröffnet dort nun Salzburg Infinity - ein Digitalmuseum, das im internationalen Vergleich ganz vorn mitmischen will.

Laserprojektoren, moderne Soundtechnik und 48-K-Bilder

"Wir haben uns Museen wie Bassins des Lumières in Bordeaux, die WOW-Galery in Berlin und die Klimt-Ausstellung in der Marx-Halle in Wien angeschaut und gesagt, dass wir genau so etwas gerne hier ...