Die Kavernen 1595 wechseln den Besitzer

Offen ist die künftige Nutzung der historischen Felsenkeller im Salzburger Mönchsberg.

Veranstaltungen wie das Whisky Weekend, das "Oper im Berg"-Festival oder ein Genussmarkt standen in den letzten Jahren in den Kavernen 1595 auf dem Programm. Nun wird in den historischen Felsenkellern im Mönchsberg ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die bisherige Eigentümerin Wüstenrot hat ihre Event-Location verkauft. Die für die Sparte Immobilien zuständige Prokuristin Monika Freiberger sagt: "Die Kavernen sind eine tolle einmalige Location, aber wir sind kein Betreiber eines Veranstaltungszentrums, andere machen das sicher besser."