Porträt der Woche: Ein Salzburger bei den Wiener Philharmonikern

Ein gebürtiger Salzburger ist Kassier bei den Wiener Philharmonikern. Bei den Festspielen schlich er sich als Jugendlicher ein, um zu lauschen.

"Wenn ich die A-Saite meines Violoncellos am Morgen anspiele, weiß ich genau, wie es mir geht." Der gebürtige Salzburger und in Bergheim groß gewordene Bernhard Naoki Hedenborg ist Mitglied des Orchesters der Wiener Staatsoper und der Wiener Philharmoniker. "Die Salzburger Festspiele sind für mich ein Heimspiel", sagt Hedenborg den SN, kurz bevor er am vergangenen Sonntag die Premiere der Oper "Katja Kabanova" spielt. Am Vormittag stand noch ein Konzert auf dem Spielplan.

Im Alter von fünf griff er ...