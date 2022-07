Rätsel vom Müllner Schifferkreuz ist gelöst

Experten für Archäometrie in Mannheim haben den Zeitraum der Entstehung festgestellt.

Das Rätsel um das Müllner "Schifferkreuz" ist dank einer Methode, das Alter von Holz zu bestimmen, gelöst. Dies teilten der Kunsthistoriker Adolf Hahnl und der Müllner Pfarrer Franz Lauterbach mit. Das Kruzifix an der Außenmauer der Müllner Kirche ist weitum und sogar von der Staatsbrücke sichtbar - also für einstige Schiffer, die auf Plätten Salz oder Marmor in Richtung Passau transportierten.

Pater Franz hat das seit Langem im Freien hängende Kreuz restaurieren lassen und im Frühjahr ins Innere ...