Salzburger Adventsingen: Impfkritische und schwangere Maria darf nicht auftreten

Sopranistin Simone Vierlinger fühlt sich von der Leitung des Salzburger Adventsingen ausgebootet. Leiter Hans Köhl spricht von einer logischen Entscheidung, auch zum Schutz der schwangeren Sängerin.

Mit Simone Vierlinger verliert das Salzburger Adventsingen eine feste Größe. Die Sopranistin tritt nicht freiwillig von der Bühne des Großen Festspielhauses ab: "Das Salzburger Heimatwerk will Maria 2021 nur geimpft", so Vierlinger in einer Presseaussendung. Seit 2008 hatte sie beim Adventsingen mitgewirkt: zuerst ein Jahr als Engel, dann elf Jahre in der Hauptrolle als Maria.

Seit über einem Jahr rechne sie mit einem weiterführenden Engagement, sie sei aber nicht bereit, sich impfen zu lassen. "Mein Mann und ich erwarten unser viertes Kind. Für Schwangere sind die Corona-Vakzine nicht einmal zugelassen." Sie habe ihre Bereitschaft erklärt, sich stattdessen regelmäßig PCR zu testen.

Hans Köhl, Leiter des Salzburger Adventsingens, zeigt sich verwundert über die harsche Kritik. Vierlinger sei nicht "gefeuert" worden, die Entscheidung heuer nicht zusammenzuarbeiten sei bereits vor Unterfertigung eines Vertrages getroffen worden. "Ich akzeptiere ihre Entscheidung, sich nicht impfen lassen zu wollen. Aber sie sollte auch akzeptieren, dass wir nicht das Risiko eingehen können, dass unsere Hauptdarstellerin, noch dazu hochschwanger, erkrankt."

Er rechne mit einer 2G-Regel bei den Veranstaltungen, sagt Köhl, alle Musiker und Sänger müssten getestet oder genesen sein. Die Suche nach einer neuen Maria laufe, er rechne mit einer Entscheidung im Laufe der Woche.