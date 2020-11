Skihocker und Sesselkunst: Im Möbelhaus ist Platz für Kultur

Ein ehemaliges Geschäft in der Imbergstraße dient als temporäre Galerie: Fünf Künstler ziehen Verbindungen zwischen Kunst und Mobiliar.

Gut ausgeleuchtet stehen die drei Sessel in einer der großen Auslagen. Bis vor Kurzem gehörten die Schaufenster in der Imbergstraße 51-55 zu einem stadtbekannten Möbelgeschäft. Jetzt stellt der Salzburger Künstler Friedrich Rücker hier einige seiner Sitzobjekte aus. Dass die Kunst hier einziehen könne, sei in der aktuellen Zeit des Kulturstillstands "eine besondere Möglichkeit", erzählt Rücker, bevor er für ein Foto auf einem seiner Objekte Platz nimmt. Er ist einer von fünf Künstlern, die im November in dem temporären Kunstraum ausstellen.

